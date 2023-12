Voormalig topdiplomaat VS aangeklaagd om 40 jaar spionage voor Cuba

In de VS is een voormalig ambassadeur aangeklaagd omdat hij over een periode van veertig jaar gespioneerd zou hebben voor de Cubaanse regering. Topdiplomaat Victor Manuel Rocha was ambassadeur in Bolivia voor de VS en zou volgens de aanklacht sinds 1981 gediend hebben als geheim agent voor de Cubaanse inlichtingendienst.

Rocha zou onder meer ontmoetingen hebben gehad met Cubaanse inlichtingenagenten en valse informatie hebben verstrekt aan de Amerikaanse overheid. Hij wordt verdacht van drie strafbare feiten: samenzwering tegen Amerika, werken als geheim agent voor een buitenlandse overheid en het gebruiken van een paspoort dat werd verkregen met een valse verklaring.

Beleid beïnvloeden

Volgens minister Garland van Justitie gaat het om "een van de meest verstrekkende en langstdurende infiltraties van de Amerikaanse regering door een buitenlandse agent". Zijn posities als topambtenaar "gaven hem toegang tot niet-openbare informatie en gaven hem dus de mogelijkheid om het buitenlands beleid van de VS te beïnvloeden", staat in de aanklacht.

De inmiddels 73-jarige Rocha werkte van 1981 tot 2002 voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij bekleedde topposities in Argentinië, Bolivia en de VS. Ook diende hij in Italië, Honduras, Mexico en de Dominicaanse Republiek, en werkte als Latijns-Amerika-expert voor de Nationale Veiligheidsraad.

Hoe hij op de radar van de Cubanen terechtkwam en welke informatie hij doorspeelde naar hen werd niet bekendgemaakt.

Opgeschept

Rocha zou zijn ontmaskerd nadat een FBI-agent van de Amerikaanse inlichtingendienst ongeveer een jaar geleden contact met hem had opgenomen en zich voordeed als een Cubaanse inlichtingenagent. Een reeks ontmoetingen met de undercoveragent volgde, waarin Rocha volgens de aanklacht zou hebben opgeschept over zijn langdurige loyaliteit aan de Cubanen. Ook zou hij de VS meermaals "de vijand" hebben genoemd.

Na zijn werk bij verschillende Amerikaanse overheidsinstanties bekleedde Rocha verschillende topposities in het bedrijfsleven. Hij werd onder andere directeur van een goudmijn in de Dominicaanse Republiek en had hoge functies bij een steenkoolexporteur uit Pennsylvania, een cannabisbedrijf, een advocatenkantoor en een Spaans pr-bureau.