Nieuwe migratieregels VK moeten aantal immigranten fors terugdringen

De Britse regering heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om immigratie fors te beperken. Het aantal immigranten dat jaarlijks legaal naar het Verenigd Koninkrijk verhuist moet met deze maatregelen met honderdduizenden afnemen.

In 2022 immigreerden 750.000 mensen legaal naar het Verenigd Koninkrijk, een record. Minister van Binnenlandse Zaken James Cleverly wil "stevige actie" ondernemen om legale immigratie terug te dringen.

De minister wil onder andere een inkomenseis invoeren waarbij aspirant-immigranten een minimumsalaris moeten verdienen om naar het VK te mogen verhuizen. Vanaf het voorjaar van 2024 moeten mensen die naar het VK willen verhuizen een jaarsalaris van minimaal 38.700 pond verdienen (omgerekend ruim 45.000 euro).

Britse staatsburgers die al in het VK wonen en hun familie daar ook naartoe willen halen, moeten hetzelfde bedrag verdienen. Dat is bijna het dubbele van de huidige inkomensgrens.

Werknemers in de zorg- en sociale sector zijn uitgezonderd van deze regel. Deze sectoren zijn sterk afhankelijk van personeel uit het buitenland. Maar werknemers uit deze sectoren die naar het VK verhuizen, kunnen volgens de nieuwe regels niet zomaar hun familie meenemen. Critici van de maatregel zijn bang dat dit tot nog grotere tekorten in deze sectoren zal leiden.

Belofte

Het terugdringen van immigratie is een heet hangijzer voor de Conservatieven in het VK. Het was een van de grootste beloftes tijdens de Brexit-campagne.

Op het moment dat de Britten in 2020 officieel uit de Europese Unie stapten, eindigde ook direct het recht van burgers uit de 27 EU-landen om te verhuizen naar en werken in het Verenigd Koninkrijk. Het aantal visa dat werd toegekend aan mensen die in het VK wilden werken of studeren nam vervolgens sterk toe. Daarnaast heeft het land honderdduizenden vluchtelingen uit Oekraïne en Hongkong opgevangen.

Verkiezingen

De Conservatieven hopen dat ze met deze maatregelen kiezers voor zich kunnen winnen voor de parlementsverkiezingen volgend jaar. Migratie staat in de top drie van belangrijkste verkiezingsthema's, naast gezondheidszorg en hoge kosten van het levensonderhoud. Economen zeggen dat immigranten juist veel bijdragen aan de Britse economie en dat ze hard nodig zijn om essentiële banen uit te voeren.

De Britse regering wil ook het aantal bootmigranten dat Het Kanaal oversteekt fors terugdringen. Vorige maand oordeelde het Britse Hooggerechtshof dat een plan om migranten rechtstreeks naar Rwanda te sturen in afwachting van hun asielprocedure illegaal was, omdat Rwanda geen veilig land is. Cleverly vliegt deze week naar Rwanda om te praten over een mogelijke nieuwe overeenkomst.