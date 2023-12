School rouwt om leerlingen die omkwamen door spookrijder: 'Een plek geven met elkaar'

Leerlingen en leerkrachten van een middelbare school in Hilversum hebben vandaag stilgestaan bij de dood van Cécile (14) en Livia (12). De zussen kwamen afgelopen weekend om bij een ongeluk met een spookrijder op de A1.

De zussen zaten bij hun ouders in de auto toen een 19-jarige man uit Roemenië frontaal tegen ze op botste. De ouders van de meisjes liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Zij verkeren in stabiele toestand. De veroorzaker van het ongeval is overleden.

Op het Comenius College, waar Cécile en Livia beide op het gymnasium zaten, is een lokaal vrijgemaakt voor een gedenkplek met kaarsen, een bloemen en schoolfoto's van de zussen. Leerlingen krijgen daar de ruimte om te rouwen en een boodschap te schrijven in een herdenkingsboek.

Houvast

Professionals van de GGD en Slachtofferhulp hebben rector Robert van der Sijde aangeraden om zo normaal mogelijk door te gaan. "We zijn in een nieuwe realiteit gekomen waarin we twee leerlingen zijn verloren", zegt hij tegen NH Nieuws. Hoe moeilijk ook, is het voor de kinderen belangrijk om weer structuur en regelmaat te vinden. En dit een plek te geven met elkaar."

Cécile zat in klas drie, Livia in de brugklas. "Twee pientere meiden, vriendelijk richting collega's. Cécile was klassenvertegenwoordiger", zegt Van der Sijde.

Volgens de rector is de vader van de zusjes inmiddels bij kennis. Hij weet volgens een woordvoerder van de familie inmiddels over de dood van zijn kinderen.

Verdriet en ontzetting

De Hilversumse burgemeester Gerhard van den Top bezocht de middelbare school vandaag. "Het was vanmorgen vooral heel stil", zegt hij tegen NH Nieuws. "Ik zag een groot aantal leraren daar in groot verdriet en ontzetting bijeen, met tegelijkertijd de verantwoordelijkheid om de leerlingen vandaag hier doorheen te loodsen. Ik vind het heel knap hoe ze dat doen."

Slachtofferhulp was de hele dag aanwezig op school, voor leerlingen en leerkrachten. Leerlingen blijven de ruimte krijgen om over het verlies van hun schoolgenoten te praten.

Het was niet de eerste keer dat de leerlingen bij elkaar kwamen. Afgelopen weekend kwamen ouders en leerlingen ook al samen.

'Verschrikkelijke werkelijkheid'

De vader van de overleden zusjes, Luuc Jonker, is directeur van het Dudok Architectuur Centrum in Hilversum. Zijn vrouw Roelien werkt bij de onderwijsinspectie.

Het centrum meldt in een korte verklaring op de website enorm aangeslagen te zijn door het ongeluk. "Het is zo'n verschrikkelijke werkelijkheid. De zwaarte van het verdriet is nauwelijks te bevatten. Luuc, Roelien en hun beide dochters zijn voortdurend in onze gedachten."

Hoop op dashcambeelden

De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk. De veroorzaker overleed ter plaatse en de politie heeft niet met hem kunnen spreken. "Getuigen hebben wel wat kunnen vertellen, maar niet specifiek over het gedrag van de man uit Roemenië", zei de politie daar gisteren over.

De politie hoopt dat er mensen zijn met dashcambeelden die meer duidelijkheid geven over wat er is gebeurd. Getuigen van het ongeluk op de A1 krijgen het advies om contact te zoeken met Slachtofferhulp.