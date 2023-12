Volendam van weggestuurde Smit gokte op transferinkomsten: 'Enorm risico'

Op basis van het jaarverslag over het afgelopen seizoen kan gezegd worden dat Volendam er financieel niet florissant voor staat. Er werd een verlies geleden van drie miljoen euro. "En dat op een begroting van elf miljoen euro. Dat is een fors verlies", zegt Gulikers, die zich verdiept in de geldkant van het voetbal.

Volendam is na het weekend niet bepaald in rustiger vaarwater terechtgekomen, want met een zeventiende plaats laat het ook op sportief vlak te wensen over. De aanleiding voor de 'kampenstrijd' waren echter de financiële resultaten.

In het verslag staat echter ook de volgende zin: "In de prognose 2023/2024 is als gevolg van positieve transferresultaten sprake van een fors positief resultaat." Oftewel, verkochte spelers brengen geld in het laatje, maar dat is nu nog niet te zien, omdat bedragen van uitgaande transfers een jaar later in het jaarverslag staan.

Hier beroept Smit zich op. Hij zegt dat transfers van Derry John Murkin, Carel Eiting en Micky van de Ven (die van Wolfsburg naar Tottenham Hotspur ging, maar op wie Volendam een doorverkooppercentage bedong) afgelopen zomer ervoor zorgen dat de club volgend jaar wel zwarte cijfers schrijft.

Dat een club als Volendam gokt op inkomsten uit transfers noemt Gulikers riskant. "Oké, het kan een business-strategie zijn. Je ziet ook dat andere clubs hun resultaten proberen op te poetsen met transfers, maar daar is de situatie vaak heel anders."

Hij vertelt dat meer dan de helft van de eredivisieclubs transferinkomsten nodig hebben om verliezen weg te poetsen en dat winst maken dan alsnog geen uitgemaakte zaak is. "Het verschil met andere clubs is dat zij verliezen kunnen opvangen met eigen vermogen of door een puissant rijke eigenaar of externe financier." Hij doelt bijvoorbeeld op Marcel Boekhoorn bij NEC en Frans van Seumeren in het verleden bij FC Utrecht.