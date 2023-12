'Gaan we niet dood door bommen, dan wel door ziekte'

Urenlang in de rij staan voor een stukje brood of een liter vervuild water, het is de dagelijkse realiteit voor honderdduizenden inwoners in Gaza. Palestijnen lijden honger en steeds meer mensen worden ziek. Internationale organisaties waarschuwen voor de verspreiding van infectieziektes. Voor de inwoners van Gaza is het vrijwel onmogelijk geworden om nog aan de meest basale levensbehoeften te komen en schoon sanitair te gebruiken. De WHO waarschuwde dat er op termijn meer mensen kunnen overlijden door infectieziektes dan door bombardementen als het gezondheidssysteem niet snel verbetert. "Als wij Palestijnen niet doodgaan door bombardementen, zullen we wel doodgaan aan honger, ziektes en gebrek aan water", zegt Abeer al-Abyad via spraakberichten tegen de NOS. Ze vluchtte uit Gaza-stad en verblijft nu met meerdere gezinnen in een klein appartement in Deir al-Balah. "Er zijn veel infecties bij ons in de buurt." Overvolle scholen Zeker 16.000 mensen zijn gedood door Israëlische bombardementen, aldus cijfers van het gezondheidsministerie in Gaza. Die zijn niet te controleren, maar bleken in vorige oorlogen betrouwbaar. Duizenden mensen zijn gewond of nog vermist. Daar komt nu bij dat er tienduizenden mensen last hebben van diarree, koorts en longinfecties. Door de slechte hygiëne is er kans op een cholera-uitbraak, waarschuwde de Verenigde Naties. Bijna alle Palestijnen zijn op de vlucht geslagen. Meer dan een half miljoen mensen verblijven in ziekenhuizen en VN-scholen. In de overvolle scholen is het vies en maken gemiddeld meer dan honderd mensen gebruik van hetzelfde toilet. Ook Aed Yaghi, directeur van het Palestijnse Medical Relief Society (PMRS), vreest voor de verspreiding van cholera. "Ons medische team heeft al duizenden gevallen van diarree gedocumenteerd, vooral bij kinderen", zegt Yaghi vanuit Gaza. "Maar we zien ook huidziektes en afgelopen week drie gevallen van hepatitis in een school." In dit vluchtelingenkamp zijn de omstandigheden zeer slecht:

Een ontheemde familie in een vluchtelingenkamp in Khan Younis zit samen om een klein vuurtje, gestookt met de laatste restjes hout en kleren. De omstandigheden zijn dramatisch. Het is koud en alle kinderen zijn ziek. - NOS

De gevluchte Ahmed al-Attar verblijft al weken in een VN-school in Khan Younis, waar hij schuilt voor bombardementen en 's nachts op de vloer slaapt. "We verblijven met zo'n 700 mensen in deze school, met veel zieken en kinderen", zegt hij tegen de NOS. "Ik heb al bijna twee maanden dezelfde kleren aan." Hij heeft diabetes en zijn gezondheid is sterk achteruit gegaan omdat zijn bloedsuiker te laag is. In een kliniek in de buurt heeft hij nog wat medicatie kunnen krijgen. "Vanochtend heb ik alleen een kopje thee op met wat medicijnen. In de afgelopen drie weken heb ik maar vijf maaltijden gegeten."