Ihattaren duikt op bij Slavia Praag, dat hem 'een tweede kans wil geven'

Mohamed Ihattaren is van plan zijn voetballoopbaan nieuw leven in te blazen. De 21-jarige aanvallende middenvelder heeft een contract voor één jaar getekend bij Slavia Praag, met een optie voor drie extra seizoenen.

Ihattaren werd opgeleid door PSV en debuteerde in januari 2019, op 17-jarige leeftijd, in het eerste elftal. De voetballer werd een grootse toekomst voorspeld. Maar het liep totaal anders voor de linksbenige speler.

Hij kon de weelde van het bestaan als profvoetballer moeilijk aan, leefde ongedisciplineerd en zag zijn PSV-avontuur in augustus 2021 worden beëindigd. Ihattaren had het daarnaast zwaar met de dood van het zijn vader, die in oktober 2019 was overleden.

Vele kansen

De voetballer probeerde het vervolgens bij Juventus, Sampdoria en Ajax. Ihattaren leek in Amsterdam de weg weer een beetje omhoog te hebben gevonden, maar verviel later in oude patronen en vertrok in januari van dit jaar bij Ajax.

Het Turkse Samsunspor bood Ihattaren in augustus een uitweg, maar opnieuw ging het avontuur niet door omdat de linkspoot aanvullende eisen in zijn contract wilde hebben.

In de zoektocht naar sportief herstel kwam Ihattaren de voorbije jaren ook herhaaldelijk in aanraking met justitie, onder meer vanwege een conflict in de relationele sfeer. Hij zat hierdoor in februari nog vast in een politiecel.