Man opgepakt voor het stelen van honderden iPhones op Schiphol

Een 64-jarige man uit Den Haag is aangehouden voor het stelen van honderden iPhones bij een vrachtbedrijf op Schiphol. De man deed zich daarbij voor als vrachtwagenchauffeur. De buit, met een waarde van 1,7 miljoen euro, is nog niet gevonden, zegt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee.

De diefstal vond eind oktober plaats, maar van de dader ontbrak ieder spoor. Daarom gaf de Koninklijke Marechaussee vorige week beelden vrij aan het programma Opsporing Verzocht. Dankzij de tips die toen binnenkwamen, kon de verdachte een dag later worden opgepakt.

De Marechaussee maakte de arrestatie vandaag bekend in een persbericht. De man is opgepakt in de omgeving van Delft, schrijft NH Nieuws.

Valse papieren

In de nacht van 28 op 29 oktober reed hij met valse papieren en een gestolen vrachtwagen het terrein van Schiphol op en liet de wagen volladen met de honderden gloednieuwe iPhones. Een dag later meldde de rechtmatige bestuurder van de vrachtwagen zich op Schiphol. De gestolen vrachtwagen werd diezelfde dag nog beschadigd teruggevonden in de omgeving van Lelystad, meldt AT5.

Vorige week vrijdag werd de verdachte voorgeleid bij de rechter-commissaris. Hij zit nu vast voor onderzoek. NH Nieuws schrijft dat hij in ieder geval de komende twee weken nog blijft vastzitten.