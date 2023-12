Spaanse en Italiaanse autoriteiten doen invallen bij netwerk dat olijfolie vervalst

De Spaanse en Italiaanse autoriteiten hebben vorige maand elf mensen opgepakt die lid zouden zijn van een internationaal crimineel netwerk dat slechte kwaliteit olijfolie verkocht als extra vierge olijfolie. Dat meldt de Europese politieorganisatie Europol vandaag.

Ze legden beslag op bijna 100.000 euro aan contant geld en vaten met daarin 260.000 liter vervalste olijfolie.

Het onderzoek werd uitgevoerd door de Spaanse Guardia Civil, die samenwerkte met de Italiaanse Carabinieri en Europol. Het begon toen de Guardia Civil "een reeks opvallendheden" ontdekte bij de inspectie van een vrachtwagen in Ciudad Real, tussen Madrid en Sevilla. Ze ontdekten een internationaal netwerk dat de vervalste olie op de markt wilde brengen.

Invallen en beslagleggingen

De Carabinieri, de Italiaanse militaire politie, ontdekte een soortgelijke vervalsingsoperatie in Italië. Gelijktijdig deden de Spaanse en Italiaanse autoriteiten invallen op acht locaties. Rond Ciudad Real werden zes verdachten aangehouden en twaalf vaten met vervalste olie in beslag genomen.

In de Italiaanse provincies Sicilië en Toscane inspecteerden de autoriteiten drie oliefabrieken die vermoedelijk betrokken waren bij het netwerk.

De criminelen mengden goede kwaliteit olijfolie met een bijproduct dat vrijkomt bij de productie van olijfolie, en verkochten het als extra vierge olijfolie. Het bijproduct werd in het verleden gebruikt als brandstof voor olielampen en heeft een vieze smaak en geur. Om hun pakkans te verkleinen, hadden de handelaren hun bedrijven niet geregistreerd.

Stijgende prijzen

Door extreme weeromstandigheden in het Middellandse Zeegebied stijgt de prijs van olijfolie al jaren. Spanje produceert ongeveer de helft van alle olijfolie wereldwijd en Italië is de op een na grootste producent. In Italië is olijfolie 50 procent duurder dan een jaar geleden, in Spanje zelfs 67 procent. Bij goede extra vierge olijfolie is de prijs ten opzichte van vorig jaar bijna verdrievoudigd.

Persbureau Bloomberg rekende vorige maand uit dat het maken van een pizza in Italië ruim 8 procent meer kost dan vorig jaar. Een Spaanse paella kost zelfs 20,6 procent meer dan een jaar geleden.

Volgens de Internationale Olijfraad, een intergouvernementele organisatie van landen die olijven produceren, zal de mondiale productie van olijfolie volgend jaar dalen tot 2,4 miljoen ton, ruim onder de wereldwijde vraag van 3 miljoen ton.

Gisteren arresteerde de Griekse politie twee mannen voor fraude met olijfolie. Het tweetal, een 80-jarige man en zijn 36-jarige zoon, verkochten zonnebloemolie als extra vierge olijfolie. Meer dan 13.000 liter zonnebloemolie die moest doorgaan voor olijfolie, werd in beslag genomen.