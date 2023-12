Harde kritiek op Zelensky, spanningen met legertop: scheurtjes in Oekraïense eenheid

De eenheid in Oekraïense politieke top staat onder druk. De burgemeester van Kyiv, Vitaly Klytsjko, beschuldigt president Zelensky van autoritair gedrag. Ondertussen zijn er tekenen van een groeiend conflict tussen Zelensky en commandant der strijdkrachten Valeri Zaloezjny. Volgens de goed geïnformeerde Oekrajinska Pravda overweegt Zelensky de generaal te vervangen.

De spanningen komen op een moeilijk moment voor Oekraïne. Het tegenoffensief is onvoldoende van de grond gekomen, terwijl de westerse steun opdroogt en het land zich opmaakt voor een zware winter. "Als het goed gaat, behoud je eenheid. Maar als het tegenzit, zoals nu, dan komt de schuldvraag op tafel", zegt Oekraïnedeskundige Bob Deen van Instituut Clingendael.

Om de eenheid te bewaren en Rusland niet in de kaart te spelen, stond de politiek ongeveer on hold in Oekraïne, zegt Deen. "Dat lijkt nu te veranderen." Politiek journalist Timoer Savin van het Oekraïense weekblad Focus spreekt van "het meest geschikte moment voor een politieke afrekening". "Het is lastig voor Zelensky, want hij is eindverantwoordelijke voor de afloop van de oorlog."

Openlijke scheurtjes

Het conflict begon een maand geleden. In een opiniestuk in The Economist zei Zaloezjny dat de oorlog in een patstelling is beland. Dat werd direct publiekelijk tegengesproken door Zelensky, die daarna militaire leiders opriep "zich niet te bemoeien met de politiek". Oekraïense en westerse media tekenden vervolgens op dat het team rond Zelensky een serieuze politieke concurrent ziet in Zaloezjny.

Adviseurs van Zelensky stellen dat er geen conflict speelt, en interne spanningen vooral door Rusland worden vergroot. Maar de scheurtjes worden steeds zichtbaarder. Zo zei een partijgenoot van Zelensky dat Zaloezjny geen duidelijk plan heeft voor volgend jaar. Ook riep ze hem openlijk op tot aftreden. Oekraïense media melden dat Zelensky Zaloezjny omzeilt en direct met onderofficieren spreekt. En recent werd diverse officieren ontslagen uit de kring rond Zaloezjny.

Dat er meningsverschillen zijn, is logisch, zegt Deen. "Ze hebben immers andere doelen. Zaloezjny weet dat deze oorlog een proces van lange adem is en wil de militaire verliezen beperken, terwijl Zelensky meer gericht is op succes op de korte termijn, onder meer om de steun van het Westen en de Oekraïense bevolking te behouden."

Harde uithaal van Klytsjko

Zaloezjny is de op een na populairste persoon van Oekraïne, zegt politiek analist Volodymyr Fesenko tegen NBC News. Daarmee vormt hij een bedreiging voor Zelensky, aldus de analist. "Het lijkt erop dat ze de problemen aan het front in zijn schoenen proberen te schuiven. Hem afzetten zou een verregaande stap zijn, die ook Zelensky kan verzwakken."

In een peiling kwam dit weekend naar voren dat de populariteit van Zelensky daalt, en van Zaloezjny stabiel blijft. Als de generaal een gooi naar het hoogste ambt zou doen, zou er zelfs een nek-aan-nekrace ontstaan, meldt de Pravda op basis van een niet-gepubliceerde peiling.