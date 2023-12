Hoekstra: Geen afspraak over fossiel? Dan is top mislukt

Eurocommissaris Hoekstra zegt dat er op de klimaattop een afspraak over de afbouw van olie en gas moet worden gemaakt, anders is de top mislukt. Hoekstra is de hoogste onderhandelaar voor de EU en reist later deze week naar Dubai. "We zullen ook afspraken moeten maken over het uitfaseren van fossiele brandstoffen, zo simpel is het."

Gisteren ontstond opnieuw ophef over de voorzitter van de klimaattop, Sultan al-Jabr. Er doken uitspraken van hem op uit een interview, waarin hij onder meer zei dat er geen bewijs is dat snel stoppen met fossiel helpt bij het halen van de klimaatdoelen van Parijs. Zo'n snelle afbouw zou volgens al-Jabr betekenen "dat we weer in grotten zouden moeten gaan wonen".

Al-Jabr, die behalve voorzitter van de klimaattop ook de hoogste baas van het staatsoliebedrijf is, heeft de schijn tegen. Als CEO van een gas- en oliebedrijf zou hij op de klimaattop niet willen inzetten op ambitieuze afspraken over fossiel. Ook zou hij de top gebruiken om olie- en gasdeals te maken. Daarover schreef onder meer de BBC. Al-Jabr ontkent dat hij dit van plan is geweest.

'Geen alternatief'

De hoop van veel landen en klimaatorganisaties is dat er dit jaar in de slottekst van de klimaattop voor het eerst melding gemaakt wordt van het - geleidelijk - stoppen met fossiel. Tot nu toe werd alleen de afbouw van kolen genoemd en het stoppen met inefficiënte fossiele subsidies.

Ook Hoekstra keek op van de uitspraken van de voorzitter over het afbouwen van fossiel. "Natuurlijk snapt iedereen dat dat niet van vandaag op morgen kan. Maar alle wetenschappers zeggen dat we geen alternatief hebben dan wat doen aan de enorme opwarming waarmee we te maken hebben." Volgens Hoekstra betekent dat de top niet geslaagd is als er alleen over geld, hernieuwbare energie en energiebesparing wordt gesproken.

Inmiddels heeft Al-Jabr zijn uitspraken rechtgezet. In een persconferentie herhaalde hij meermaals dat hij echt wel gelooft in de klimaatwetenschap. "Ik heb respect voor de feiten, ik heb respect voor de cijfers." Ook als voorzitter van de klimaattop heeft hij zich altijd laten leiden door de wetenschap, zei Al-Jabr. "Mijn missie is het om 1,5 graden doel in het zicht te houden."

'Verkeerd begrepen'

Daarvoor moet ook over de afbouw van fossiel worden gepraat, aldus Al-Jabr. "Wij willen het hierover hebben. Wij zijn zelfs het eerste gastland van een top die het op de agenda zet. Waarom hoor je daar niets over?" Volgens de voorzitter wordt hij door de media opzettelijk verkeerd begrepen en neergezet.

Hoekstra zal in Dubai hij als EU-onderhandelaar nog een flinke kluif krijgen aan dit dossier. Maar hij zet hoog in: "Er is geen alternatief voor de klimaattop afsluiten met meer ambitie, ook op gebied van fossiele brandstoffen." De EU wil dat er een slottekst komt waarin staat dat het gebruik van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk wordt afgebouwd, met de uitzondering van olie en gas waarvan de uitstoot kan worden afgevangen, door het bijvoorbeeld onder de grond te stoppen.

Ook zouden er concrete afspraken moeten komen over een verdriedubbeling van duurzame energie en een piek aan de CO2-uitstoot. Op de vraag of het een mislukte klimaattop is, als dat niet lukt, antwoordt hij resoluut ja.