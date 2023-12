Jonge Socialisten doen aangifte tegen oud bestuur wegens fraude

De PvdA-jongerenvereniging Jonge Socialisten (JS) heeft aangifte gedaan tegen zes oud-bestuursleden wegens fraude. Dat bevestigt JS-secretaris Hidding aan de NOS na berichtgeving in NRC.

Het OM heeft de aangifte in behandeling genomen, het is nog niet bekend wanneer het OM besluit of er tot vervolging wordt overgegaan.

Tegen NRC zeggen vier van de zes aangeklaagden dat ze verrast zijn door de aangifte. Eén van hen zegt onschuldig te zijn en "vertrouwen te hebben in een goede uitkomst".

De jongerenpartij denkt dat twee voormalig penningmeesters in totaal voor zo'n 260.000 euro aan financiële schade hebben aangericht. Mogelijk hebben ze zichzelf verrijkt, aldus Hidding, en zijn vier andere bestuursleden medeplichtig.

Secretaris Hidding zegt tegen de NOS dat het om grote geldbedragen gaat op facturen, waarvoor ze geen goede verantwoording konden vinden. Het gaat onder meer om een factuur voor een campagne in bushokjes voor het woonprotest, waarvan de vereniging en het huidige bestuur zich afvragen of die echt heeft plaatsgevonden.

Ook waren er betalingen met de creditcard van de JS voor onverklaarbare reis- en verblijfkosten, crypto-currency, benzine, boodschappen in de supermarkt en restaurantbezoek.

Aangifte na verkiezingen

In januari kwam al naar buiten dat de jongerenorganisatie zo goed als failliet was door financieel wanbeheer van de twee penningmeesters.

De aangiftes zijn op 24 november ingediend, twee dagen na de verkiezingen. Volgens Hidding heeft dat er niets mee te maken, maar wel met een congres op 26 november waar ze verantwoording aan de leden wilden afleggen.

De grootste financiële problemen zijn volgens Hidding nu wel achter de rug, door een lening van 60.000 euro bij de PvdA. Ruim de helft is daar al van terugbetaald en er is een kascommissie ingesteld.

Zo'n commissie is verplicht maar volgens de vereniging hebben de oud- bestuursleden dat tegengehouden.