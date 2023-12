Vanavond op tv: Amerikaanse steun aan Israël • Klimaatkeuzes voor nieuw kabinet • Onrust in Kosovo

Amerikaanse steun aan Israël

Vanuit de Verenigde Staten is er steeds meer kritiek op de manier waarop Israël Hamas probeert uit te schakelen. Zo zei vicepresident Kamala Harris bijvoorbeeld dat ze vindt dat er "te veel onschuldige Palestijnen zijn omgekomen in de oorlog". Wat betekent dat voor de Amerikaanse steun aan Israël?

We spreken daarnaast Jason Lee van Save the Children. Hij is momenteel in Gaza en vertelt hoe het er een paar dagen na het staakt-het-vuren aan toe gaat.

De laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen in Israël en Hamas kun je volgen in het liveblog van de NOS.