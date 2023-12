Commando krijgt vier jaar cel voor drugs- en wapenhandel

Een 44-jarige commando is veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor drugs- en wapenhandel. Volgens de militaire kamer van de rechtbank Arnhem hielp Sil A. mee met de voorbereiding van twee coketransporten van Suriname naar Antwerpen en Hamburg.

Ook trad de militair op als wapenmakelaar voor een internationale cocaïnehandelaar. Volgens de rechtbank schond hij daarnaast zijn geheimhoudingsplicht door met deze persoon geheime informatie te delen die te maken had met zijn werk bij het Korps Commandotroepen. Dit is een speciale eenheid die wordt ingezet op geheime missies en vaak werkt onder extreme omstandigheden.

De militair verduisterde verder goederen van Defensie en had zonder toestemming rookgranaten, oefenmunitie en scherpe munitie in huis.

De rechter rekent het Sil A. zwaar aan dat hij tijdens het plegen van delicten in dienst was als militair. "De militair bracht het imago van zowel het Korps Commandotroepen als Defensie enorme schade toe. Hij had een voorbeeldfunctie en is daar alles behalve zorgvuldig mee omgegaan."

Marengoproces

De zaak van A. staat extra in de belangstelling sinds hij een zeer gewilde getuige is in het liquidatieproces Marengo. In 2019 zou hij zijn benaderd om in het geheim hoofdverdachte Ridouan Taghi uit Dubai te halen of desnoods te 'neutraliseren', waarmee doodschieten wordt bedoeld.

Taghi's advocaten wilden A. daarover als getuige horen, maar dat verzoek werd door de rechters afgewezen.

Vrijspraak meer delicten

Het Openbaar Ministerie had zes jaar cel tegen A. geëist. De commando had volgens het OM meer drugs- en wapengerelateerde misdrijven gepleegd, maar de rechter ziet daar geen onomstotelijk bewijs voor.

A. heeft de aantijgingen altijd ontkend. Zijn advocaat had tijdens de behandeling van de zaak het OM en de Koninklijke Marechaussee "tunnelvisie" verweten. Er zou geen sprake zijn geweest van een eerlijk proces.

A. en zijn advocaat waren maandag niet aanwezig bij de uitspraak. Of zij in hoger beroep gaan, is nog onbekend.