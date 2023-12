Supermarkten gooien opnieuw minder eten weg: 'Hoopvolle tussenstand'

Supermarkten hebben vorig jaar opnieuw minder voedsel weggegooid, heeft Wageningen University & Research berekend in opdracht van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling. Daarmee liggen de supermarkten volgens de onderzoekers op koers voor het doel om de voedselverspilling in 2030 te halveren ten opzichte van 2015.

Martijntje Vollebregt van de Wageningen University noemt de tussenstand 'hoopvol'. "Als deze procentuele afname van voedselverspilling in de supermarkten zich op deze manier voortzet, dan komen we in 2030 net rond de 50 procent uit. Maar we mogen niet verzwakken."

In 2022 slaagden supers erin om 98,62 procent van alle aangeboden voedsel te verkopen. Dat betekent dat 1,38 procent niet bij consumenten terechtkwam. Een jaar eerder, in 2021, was dit 1,6 procent.

Meer stappen

Vooral acties om overgebleven voedsel met korting alsnog te verkopen dragen volgens Vollebregt bij aan het terugdringen van verspilling. Om de verspilling nog verder terug te dringen, zijn volgens haar meer stappen nodig. Bijvoorbeeld door niet de hele dag vers voedsel aan te bieden. "Is vers fruit aan het einde van de dag bijvoorbeeld op, of gooi je het weg?"

Vollebregt erkent dat dit makkelijker is gezegd dan gedaan. "Als een consument een bepaald product ergens herhaaldelijk niet kan krijgen, dan gaat 'ie naar de concurrent. Daarom moeten supermarkten misschien samen afspraken maken. De vraag is of dit wel mag. Maar om de voedselverspilling echt terug te brengen is samenwerking nodig."

Daarnaast kan er volgens Vollebregt nog meer gebeuren in de hele keten: "Bijvoorbeeld tussen supermarktorganisatie en leveranciers. Dat is op dit thema essentieel. Veel laaghangend fruit is al gerealiseerd."

Afprijzen

Aan het onderzoek doen Albert Heijn, Aldi, DekaMarkt, Dirk, Jumbo, Lidl, Picnic en Plus mee, bijna 85% van alle supermarkten in Nederland. Ook HelloFresh levert gegevens aan.

Deze winkels proberen het weggooien van niet-verkocht voedsel tegen te gaan door het bijvoorbeeld afgeprijsd aan te bieden.

Een deel van voedsel dat niet wordt verkocht, zoals brood en banket, wordt weer verwerkt in veevoer. Het overgrote deel wordt vergist en verbrand. Dit hergebruik wordt meegeteld als voedselverspilling.