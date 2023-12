Groot deel van in Japan gecrasht Amerikaans militair toestel gevonden, vijf lichamen geborgen

Amerikaanse en Japanse duikers hebben een aanzienlijk deel van de romp gevonden van een militair toestel dat vorige week bij het zuidwesten van Japan neerstortte. Ook zijn de lichamen van vijf bemanningsleden gevonden, meldt de Amerikaanse luchtmacht.

De CV-22 Osprey stortte woensdag neer voor de kust van het eiland Yakushima tijdens een trainingsmissie. Het lichaam van één slachtoffer werd al eerder geborgen en geïdentificeerd. Er wordt nog gezocht naar twee resterende bemanningsleden.

De Osprey heeft een kantelrotor, waardoor het kan opstijgen en landen als een helikopter. Door de kantelrotor een kwartslag te draaien, kan het toestel ook als een regulier propellervliegtuig vliegen.

Dit type vliegtuig kent een lange geschiedenis van ongelukken en noodlandingen. De Amerikaanse nieuwszender CNN telde op basis van eigen nieuws en berichten van het Amerikaanse ministerie van Defensie dat er sinds 1992 veertien ongelukken zijn gebeurd met Osprey-toestellen.

Gekanteld

In juni vorig jaar kwamen vijf Amerikaanse mariniers om het leven nadat een MV-22 Osprey neerstortte tijdens een trainingsmissie in Californië. In augustus dit jaar kwamen drie mariniers om het leven op het eiland Melville, in het noorden van Australië.

De crash van woensdag was het eerste fatale Osprey-ongeval in Japan. Het vliegtuig vroeg vlak voordat het neerstortte om een noodlanding te mogen maken op het kleine eiland Yakushima. De Amerikaanse nieuwszender CBS meldt dat ooggetuigen zeiden dat het vliegtuig kantelde en in brand vloog voordat het in zee stortte.