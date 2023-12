Eerste inwoner van Almere overleden op 90-jarige leeftijd

De eerste inwoner van Almere, Lia de Clerk, is op 90-jarige leeftijd overleden. Dat meldt Omroep Flevoland. De vrouw kreeg in 1976 als eerste de sleutel van een woning in de nieuwe stad uitgereikt. Lia de Clerk werd daardoor een soort boegbeeld voor de jonge stad. Zo kreeg ze samen met haar man een tegel in de Walk of Fame in de binnenstad en bracht ze in 2016 samen met de 200.000ste inwoner van Almere een bezoek aan de Eerste Kamer. Ook mocht ze datzelfde jaar op bezoek bij de koning.

Zuidweststad Vanwege de groeiende bevolking in de Randstad, werd besloten dat er een stad moest komen in de IJsselmeerpolders. De nieuwe stad kreeg eerst nog de werknaam 'Zuidweststad'. Niet veel later viel de keuze op Almere, zoals het IJsselmeer in de middeleeuwen genoemd werd. In 1975 werden de eerste stenen gelegd en een jaar later kregen de eerste 25 bewoners de sleutels van hun woning in Almere Haven. Daarna groeide Almere in rap tempo. In 1986 had de stad al 50.000 inwoners. Inmiddels wonen meer 220.000 mensen in Almere en is het van de grootste tien steden van het land.