Podcast De Dag: achter de schermen van de klimaattop

De 28e klimaattop in Dubai is met 70.000 deelnemers groter dan ooit. Verslaggever Henrik-Willem Hofs baande zich voor de podcast een weg door de overvolle wandelgangen en stuitte op een bijzonder veelzijdige en kleurrijke reeks aan verhalen. Alles en iedereen loopt in Dubai door elkaar heen, zegt hij, en dat maakt de top soms ongrijpbaar en vaag, maar tegelijk hoor je ook inspirerende, aangrijpende en hoopvolle verhalen.

Henrik-Willem Hofs legde zijn oor en microfoon te luisteren bij de talloze 'side-events'. Wat gebeurt er in al die kleine zaaltjes en wie praat met wie in de wandelgangen? En leidt het af van waar de top voor bedoeld is, of draagt het juist ook bij aan het vinden van concrete oplossingen?

Reageren? Mail [email protected]

Presentatie: Elisabeth Steinz

Redactie: IJsbrand Terpstra