Celstraf voor scoutingleider die pupillen filmde in kleedkamer zwembad

Een 38-jarige scoutingleider is veroordeeld tot een celstraf van anderhalf jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk, voor het filmen van vier jonge kinderen.

De leider en de kinderen van de scoutinggroep uit Meerssen waren tijdens een zomerkamp in een zwembad in Gulpen. De man legde een telefoon op een tas die hij onder het kleedhokje schoof waar de kinderen zich aan het omkleden waren.

Het Openbaar Ministerie had twee jaar cel geëist tegen de man, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.

10.000 foto's

De verdachte gaf tijdens een eerdere zitting toe dat hij de kinderen heeft gefilmd. Volgens zijn advocaat was dat niet bedoeld om seksueel geprikkeld te worden, schrijft L1.

Het is niet de eerste keer dat hij stiekem jonge kinderen filmde. Eerder deed de man dat al in 2017. Daarnaast vond de politie meer dan 10.000 afbeeldingen met kinderporno op zijn computer.

De rechter nam de andere vergrijpen mee in het besluit, evenals de diagnose dat de man een autistische stoornis heeft. Volgens de rechter heeft hij de consequenties van zijn daden al duidelijk gevoeld. Zijn ouders en hij zijn verhuisd vanwege de strafzaak. "Ook is hij zijn werk, zijn vrijetijdsbesteding en een groot deel van zijn sociale contacten kwijtgeraakt", staat in het vonnis.