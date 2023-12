Jan Swillens nieuwe Commandant Landstrijdkrachten

Generaal-majoor Jan Swillens (56) wordt met ingang van 8 maart de nieuwe Commandant Landstrijdkrachten. Hij is op dit moment nog directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), een functie die hij sinds 2019 vervult.

Swillens begon zijn loopbaan in 1985 op de Koninklijke Militaire Academie in Breda. In de jaren daarna diende hij onder meer bij het Korps Commandotroepen, de pantserinfanterie en luchtmobiele brigade.

Vanaf 2012 was hij de hoogste baas van het Korps Commandotroepen, vier jaar later kreeg hij het commando over 43 Gemechaniseerde Brigade. Swillens werd twee keer uitgezonden naar Afghanistan.

De huidige Commandant Landstrijdkrachten, Martin Wijnen, begint op 1 januari aanstaande als directeur-generaal Rijkswaterstaat bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.