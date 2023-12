Jonker vindt dat Oranje 'broek aan moet trekken': 'Kansen afmaken tegen België'

Bondscoach Andries Jonker vindt dat Oranje morgen "zelf de broek aan moet trekken" tegen België. Over het feit dat Schotland en Engeland elkaar een handje kunnen helpen, wil hij niet te veel piekeren. De al uitgeschakelde (en gedegradeerde) Schotten hebben baat bij een ruime nederlaag tegen de buren, omdat ze dan als onderdeel van een Brits olympisch team mogelijk toch nog naar de Olympische Spelen in Parijs kunnen. Groepswinst in de Nations League betekent plaatsing voor de finaleronde van dat toernooi. Daar verdienen de twee finalisten tickets voor de Olympische Spelen in Parijs.

Vraagtekens bij Oranje Voor het duel met België is het meedoen van vier speelsters die vrijdagavond uitvielen tegen Engeland onzeker. Het gaat daarbij vooral om Victoria Pelova, Dominique Janssen en Jackie Groenen. Sherida Spitse viel op Wembley ook uit, maar is op tijd hersteld. Ze ontbrak vandaag op de training wegens privéomstandigheden. Daniëlle van de Donk en Janssen trainden gisteren nog apart van de groep. Van de Donk zei gisteren wel te verwachten mee te kunnen doen tegen België. "Er zijn wel vraagtekens, hoor", vatte Jonker samen. "Behalve Spitse zijn de spelers die ik vrijdag moest wisselen onzeker. We gaan testen óf en hoelang ze morgen kunnen spelen."

Maar met een stevige zege op België zou Oranje een heel eind moeten kunnen komen. "We moeten ervan uitgaan dat we dat kunnen. We moeten zelf de broek aantrekken en erop vertrouwen dat Schotland er vol voor gaat." Maar (dik) winnen tegen België is geen makkie. Dat ervaarde Oranje in september, toen het kort na het WK onderuit ging in Leuven. Wat ging er toen mis? "Qua balbezit kon het niet beter, maar in het afmaken van de kansen wel. En verdedigend lieten we steken vallen. Dat moet morgen beter." De stand in de poule van Nederland:

Foto: 28bdfaf2-6156-3eeb-8ce6-4b434987c9a9 - NOS

Caitlin Dijkstra stond die avond in de basis. De aan FC Twente uitgeleende speelster van het Duitse Wolfsburg zag hoe Oranje de wedstrijd uit handen liet glippen. "We hadden heel veel de bal en ook wel pech dat we de wedstrijd verloren", aldus Dijkstra. "We moeten ervoor zorgen dat we morgen meer rendement hebben: we moeten ze stukspelen. Dat zal moeilijk zijn, want ze hebben een formatie gevonden die ze uitstekend ligt." En dan ligt de Belgische counter nog op de loer, met Tessa Wullaert van Fortuna Sittard als veelscorende spits. "Ze hebben een paar uitblinkers en die moeten we van onze goal afhouden. En we moeten goed zijn aan de bal: als wij de bal hebben, hebben zij die niet."

Caitlin Dijkstra blikt vooruit op het treffen met België in de Nations League. - NOS