Zeven verdachten fatale Mallorca-mishandeling opnieuw voor de rechter

In Leeuwarden is vandaag het hoger beroep rond de dodelijke Mallorca-mishandeling begonnen. Carlo Heuvelman uit Waddinxveen kwam in 2021 om het leven door uitgaansgeweld op het Spaanse eiland. Zeven jonge mannen staan opnieuw voor de rechter.

Over de fatale mishandeling is altijd veel onduidelijk gebleven. Of het hoger beroep nieuwe antwoorden gaat geven, is afwachten. Wat we zeker weten, is dat een groep Hilversumse vrienden in de zomer van 2021 op het eiland was om hun middelbareschooltijd al feestend af te sluiten en dat dat enorm uit de hand is gelopen.

Op 14 juli gaat het mis: eerst is er ruzie met een andere groep jongens waarbij meerdere gewonden vallen. Niet lang daarna raken de vrienden opnieuw slaags met anderen. De 27-jarige Heuvelman zakt ineen nadat hij is geschopt en geslagen. Een paar dagen later overlijdt hij aan de gevolgen van het geweld.

De volgende ochtend pakken de dan 18- en 19-jarigen - eerder dan gepland - het vliegtuig terug naar Nederland. De Spaanse politie kan hen daarom niet oppakken. Een paar weken later worden negen tieners in Nederland gearresteerd nadat het politieonderzoek is overgedragen.

Zeven jaar celstraf

Acht van hen worden uiteindelijk veroordeeld voor het geweld op het eiland. Sanil B. (21) wordt als enige veroordeeld voor doodslag en krijgt de hoogste straf van zeven jaar cel.

De andere verdachten worden veroordeeld voor geweldpleging en poging tot doodslag. Vier mannen krijgen 2,5 jaar celstraf, twee anderen worden veroordeeld tot 1 en 1,5 jaar cel. Een van de mannen wordt vrijgesproken en de ander krijgt een taakstraf.

Wie er precies betrokken waren bij de dood van Carlo Heuvelman, is nooit duidelijk geworden. Er zijn nooit camerabeelden gevonden van de mishandeling. Ook hielden de verdachten hun mond over het geweld tegen Heuvelman.

'Goede hoop'

Sanil B. wordt toch veroordeeld voor doodslag omdat op zijn schoen DNA-sporen van het slachtoffer zijn gevonden. B. heeft "goede hoop" dat het hoger beroep beter voor hem gaat uitpakken, zegt zijn advocaat Peter Plasman tegen NH Nieuws. B. ontkent nog altijd stellig iets met de dood van Carlo Heuvelman te maken te hebben.

Het hoger beroep gaat enkele weken duren.