Kiesraad: grote meerderheid Venezolanen wil annexatie grensgebied Essequibo

In Venezuela is een referendum over annexatie van een olierijke grensregio geëindigd in een overwinning voor het 'ja'-kamp. Volgens de kiesraad was zo'n 95 procent van de uitgebrachte stemmen voor annexatie van Essequibo, dat in Guyana ligt. Er zijn echter vragen over de opkomst.

Al sinds de 18de eeuw speelt er een conflict over het grensgebied, dat vier keer groter is dan Nederland en waar meer dan 100.000 mensen wonen. Volgens Venezuela hoort Essequibo bij hen, maar Guyana beschouwt het gebied als het zijne. In 1899 bepaalde een internationale arbitragecommissie dat het gebied bij Guyana hoort, maar Venezuela heeft zich altijd verzet tegen die uitspraak. Het Internationaal Gerechtshof waarschuwde Venezuela vrijdag nog dat het land geen stappen moest ondernemen die de huidige situatie zouden veranderen.

Lange tijd bleef het conflict sluimeren. Tot in 2015 in het gebied grote oliereserves werden gevonden: ruim 11 miljard vaten. President Maduro van Venezuela zette zijn zinnen op het gebied en kondigde een referendum aan. Op die manier wilde hij de druk opvoeren op Guyana om het gebied op te geven.

Wat Maduro met deze uitslag gaat doen, is onbekend. In het veel kleinere Guyana maken ze zich zorgen. Zo vragen ze zich af wat ze als klein land tegenover het machtige Venezuela kunnen. De Guyanese vicepresident Bharrat Jagdeo denkt dat Maduro het referendum vooral wil gebruiken om politiek te scoren: volgend jaar zijn er verkiezingen.