Wekdienst 4/12: Hoger beroep Mallorca-zaak • Plasterk gaat verder met gesprekken

Goedemorgen! Oxfam Novib en andere organisaties willen met een kort geding voorkomen dat Nederland vliegtuigonderdelen aan Israël doorvoert. En verkenner Ronald Plasterk gaat verder met zijn gesprekken in de kabinetsformatie. Maar eerst het weer: een gebied met regen en natte sneeuw trekt over het land. In het noordoosten kan het vanavond nog even sneeuwen. De temperatuur ligt tussen 1 en 4 graden en er waait een matige wind uit het zuidoosten.

Foto: acc9bdef-a331-396c-bb61-8ce62d798b41 - Weerplaza / NOS

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de wegwerkzaamheden en hier zie je waar er aan het spoor wordt gewerkt. Wat kun je verwachten? In Leeuwarden begint het hoger beroep in de zaak van de dodelijke mishandeling van Carlo Heuvelman. De 27-jarige man uit Waddinxveen werd slachtoffer van uitgaansgeweld op Mallorca. In de eerdere rechtszaak kreeg de hoofdverdachte zeven jaar cel en de andere verdachten tot 30 maanden.

Ronald Plasterk gaat verder met zijn verkenning rond de kabinetsformatie. Hij ontvangt vandaag leiders van de PVV, BBB, VVD en NSC.

Oxfam Novib en andere organisaties eisen in een kort geding dat Nederland de doorvoer van vliegtuigonderdelen aan Israël blokkeert. Die onderdelen worden gebruikt in gevechtstoestellen die ingezet worden in de Gazastrook. Omdat die onderdelen indirect leiden tot burgerdoden zou dat in strijd zijn met het oorlogsrecht. Wat heb je gemist? Een investering in zonnepanelen verdient zich momenteel in zes jaar terug, concludeert voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Een set van tien panelen kost zo'n 5000 euro, waar dat vorig jaar nog 7500 euro was. Ook kunnen bedrijven vaak al binnen een maand leveren. Vorig jaar liepen de prijs en de levertijd van zonnepanelen vanwege de grote vraag door de energiecrisis nog hard op. Mede daardoor lag de terugverdientijd begin dit jaar op acht jaar. Maar de interesse voor zonnepanelen is het afgelopen jaar hard teruggelopen. "Mensen twijfelen over de aanschaf vanwege de afbouw van salderen en de terugleverheffing van energiebedrijven", zegt Milieu Centraal. "Terwijl ook met de afbouw van de salderingsregeling een investering in zonnepanelen een rendement van 6 procent per jaar oplevert." Ander nieuws uit de nacht: Marapi-vulkaan op Indonesische eiland Sumatra barst uit, elf klimmers dood: twaalf anderen worden vermist, maar de zoektocht is tijdelijk stilgelegd vanwege een nieuwe, kleinere uitbarsting.

Wekenlange werkzaamheden aan verzakt spoor Zeeland begonnen: het spoor is op verschillende plekken verzakt door de hevige regenval van de afgelopen tijd.

Tientallen doden bij aardverschuiving in Tanzania: door zware overstromingen zijn honderdduizenden mensen ontheemd geraakt. En dan nog even dit: Nieuwe afspraken om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan, dat is waar de VN-klimaattop in Dubai om draait. Maar daar gebeurt meer dan alleen onderhandelen, zag verslaggever Youssef Abjij:

