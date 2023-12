Onstuitbaar PSV heeft zelfs Bosz verrast: 'Dit nog niet eerder meegemaakt'

PSV regeert momenteel met ijzeren hand in de eredivisie. De wijze waarop de koploper uit Eindhoven dat doet, heeft zelfs trainer Peter Bosz verrast. "Dit is wel de beste groep waar ik mee gewerkt heb." Bosz betrap je niet snel op een toneelstukje. Hij zegt altijd waar het op staat. Wint PSV met ruime cijfers, maar is het veldspel beneden peil? Dan voert de kritische noot de boventoon. Maar zondagmiddag na de gewonnen topper tegen Feyenoord (1-2) is Bosz uiterst complimenteus over zijn selectie. Dat is begrijpelijk, aangezien PSV ongeschonden door de vooraf als pittig ingeschaalde reeks uitduels met FC Twente, Sevilla FC en Feyenoord is gekomen. "Dat is een ongelooflijk moeilijk blok, met ook nog reizen en bijkomende vermoeidheid daarbij. Ik kan alleen maar trots zijn", constateert Bosz tevreden. In Studio Voetbal werd gisteravond het succes van PSV besproken.

"Nee", reageert Bosz resoluut op de vraag of hij het huidige succes met PSV had verwacht toen hij eind augustus als nieuwe trainer zijn definitieve selectie zag worden gevormd. "Toen ik met deze jongens begon te trainen, had ik wel in de gaten dat er heel veel kwaliteit in die groep zit. Ik heb een jaar of zeven in het buitenland gezeten, dus ik kende de meeste jongens niet toen ik begon. Ik wist hooguit van televisie wie ze waren, maar dan ken je ze niet." Bosz vertelt dat hij afgelopen zomer een selectie aantrof die vooral naar een kampioenschap snakte. "Ik had al snel in de gaten dat ze gretig waren. En vooral gretig, omdat ze al vijf jaar geen kampioen zijn geworden."

Als wij op de training een positiespel doen in een extreem kleine ruimte, dan weet je niet wat je ziet hoe goed ze daarin zijn. PSV-trainer Peter Bosz

Met PSV gaat Bosz vooralsnog van hoogtepunt naar hoogtepunt. De 60-jarige trainer aarzelt op de persconferentie na de wedstrijd even of hij de selectie zijn ultieme compliment moet geven, maar doet het uiteindelijk toch. "Dit is wel heel goede groep, moet ik eerlijk zeggen. Als het niet goed gaat, vertel ik het ze, maar ook wanneer het wel goed gaat. Als ik zeg dat dit de beste groep is waarmee ik heb gewerkt, zeg ik dat niet om hun zelfvertrouwen op te krikken, maar gewoon omdat ik dat echt vind." "Als wij op de training een positiespel doen in een extreem kleine ruimte, dan weet je niet wat je ziet hoe goed ze daarin zijn. Dat is kwaliteit, pure kwaliteit. Dit heb ik nog niet eerder meegemaakt."

PSV heeft in de eredivisie na veertien speelronden en veertien zeges een flink gat van tien punten op nummer twee Feyenoord geslagen. Bosz is niet bang voor gemakzucht binnen zijn spelersgroep. "Ik denk dat wij het als staf allang een keer hadden gezien als we een groep hadden die op die manier zou denken." Beste kant Bosz vindt dat PSV zichzelf juist in De Kuip weer van zijn beste kant heeft laten zien door de euforie van Sevilla, waar de club afgelopen woensdag kwalificatie voor de achtste finales van de Champions League afdwong, te parkeren. "Als je dan weer ziet hoe we hier in Rotterdam aan de start verschijnen... Het zou mij echt verbazen als die gemakzucht in groep zou sluipen." Hij krijgt komende donderdag de kans om te zien of PSV daadwerkelijk weer bij de les is. De Eindhovenaren spelen dan om 18.45 uur een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Bekijk hieronder de reactie van PSV-trainer Peter Bosz na het gewonnen duel met Feyenoord: