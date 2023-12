Zonnepanelen veel goedkoper dan vorig jaar, terugverdientijd nu zes jaar

Een investering in zonnepanelen verdient zich momenteel in zes jaar terug, concludeert voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal in nieuwe berekeningen. Een set van tien panelen kost zo'n 5000 euro, waar dat vorig jaar nog 7500 euro was. "Terug naar normaal", concludeert Mariken Stolk, expert duurzame energie van Milieu Centraal. Vorig jaar liep de prijs van zonnepanelen vanwege de grote vraag door de energiecrisis nog hard op. Mede daardoor lag de terugverdientijd begin dit jaar op acht jaar. Maar de interesse voor zonnepanelen is het afgelopen jaar hard teruggelopen, signaleerden installatiebedrijven eerder al. Dat is ook aan de levertijden te zien. Zonnepanelen lagen een jaar geleden pas na zes tot wel negen maanden na aankoop op het dak. Nu kunnen bedrijven vaak al binnen een maand leveren. Nieuwsuur maakte daar in oktober deze reportage over:

Huizenbezitters hebben sinds de zomer veel minder belangstelling voor de aanschaf van zonnepanelen. Installatiebedrijven en de branchevereniging zien een "aanzienlijke terugval" in de vraag, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. - NOS

"Mensen twijfelen over de aanschaf vanwege de afbouw van salderen en de terugleverheffing van energiebedrijven", zegt Stolk. "Terwijl ook met de afbouw van de salderingsregeling een investering in zonnepanelen een rendement van 6 procent per jaar oplevert." Daarbij wordt uitgegaan van een levensduur van 25 jaar. Bij de berekening gaat Milieu Centraal uit van een 'standaard' energiecontract. Wie een dynamisch energiecontract en een elektrische auto heeft die aan een eigen laadpaal opgeladen wordt, kan de terugverdientijd nog wat korter krijgen, zeker als er wordt geladen op momenten dat de stroomprijs laag of zelfs negatief is. Een andere factor die meespeelt, is dat in wijken met veel zonnepanelen het risico bestaat dat de panelen op zonnige dagen niet werken. Omdat de spanning op het net dan te hoog wordt, schakelen ze uit. De omvang van dit probleem kan per huishouden verschillen, waardoor dit risico niet goed in een berekening mee is te nemen. Via de website van regionale netbeheerders is per postcode op te zoeken waar deze problemen spelen. Kanteling De afnemende interesse bij huishoudens leidt tot problemen bij leveranciers en installatiebedrijven. Zo komen zelfstandige installateurs veel moeilijker aan werk, bevestigen diverse bedrijven. Ook meldde het FD vorige week dat er dit jaar zeker 25 bedrijven uit de zonnebranche failliet zijn gegaan. Brancheorganisatie Techniek Nederland herkent de kanteling van de markt. De nieuwe berekening is daarom goed nieuws voor de branche, zegt voorzitter Doekle Terpstra. "Ik verwacht dat de vraag naar zonnepanelen weer fors zal toenemen. De potentie voor zonnestroom is nog enorm. Niet alleen op daken van woningen, maar ook op bedrijfspanden."