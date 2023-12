Marapi-vulkaan op Indonesische eiland Sumatra barst uit, elf klimmers dood

Op het Indonesische eiland Sumatra zijn de lichamen van elf bergbeklimmers gevonden. Ze zijn om het leven gekomen na een uitbarsting van de Marapi-vulkaan. Drie mensen zijn levend teruggevonden. Nog twaalf anderen worden vermist, maar de zoektocht is tijdelijk stilgelegd vanwege een kleinere nieuwe uitbarsting.

Eerder op de dag werd duidelijk dat er 75 bergbeklimmers in de omgeving van de Marapi waren ten tijde van de uitbarsting. 49 van hen konden al snel geëvacueerd worden. Velen hebben brandwonden opgelopen en worden daarvoor behandeld.

De bijna 2900 meter hoge vulkaan op West-Sumatra barstte gisteren uit en spuwde as tot 3 kilometer hoogte de lucht in. De autoriteiten hebben omwonenden opgedragen om 3 kilometer afstand te houden van de vulkaan. De op een na hoogste veiligheidswaarschuwing is van kracht.