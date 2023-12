Wekenlange werkzaamheden aan verzakt spoor Zeeland begonnen

ProRail is vannacht begonnen aan de wekenlange herstelwerkzaamheden aan het spoor in Zeeland. Afgelopen week werd bekend dat het spoor op meerdere plekken is verzakt door zware regenval.

In totaal moet er 53 kilometer aan spoor gerepareerd worden. Het kan dan ook weken duren voordat het treinverkeer op het traject tussen Vlissingen en Roosendaal weer normaal kan rijden, liet de spoorbeheerder eerder al weten. Tot die tijd moeten treinen op het traject een stuk langzamer rijden: op sommige stukken mogen ze maximaal 40 kilometer per uur.

Dat heeft grote gevolgen voor reizigers. Zo rijdt er de komende dagen één trein per uur, in plaats van drie. Ook zijn mensen tussen Roosendaal en Vlissingen een kwartier langer onderweg. Andersom is de reistijd maximaal een halfuur langer.