Minister Van Ark gooit de deur dicht: geen uitzondering voor andere sporten

Er komt geen uitzonderingspositie voor de andere sporten dan het voetbal in de eredivisie, eerste divisie en eredivisie voor vrouwen. Het kabinet maakte afgelopen dinsdag bekend dat alle sportwedstrijden de komende vier weken niet door zullen gaan vanwege de verscherpte corona-maatregelen. Er werd een uitzondering gemaakt voor voetbal op het hoogste niveau en topsporters met NOC*NSF-topsportstatus.

Sportbond NOC*NSF wilde een uitzonderingspositie voor andere sporten, terwijl woensdagavond er wel een uitzondering werd gemaakt voor het vrouwenvoetbal in de eredivisie. Minister Van Ark laat zojuist aan de NOS weten dat dat er niet inzit: geen uitzondering voor andere sporten.

Niet nog meer oprekken

Van Ark: "Ik begrijp heel goed dat het ontzettend lastig is voor mensen nu. En ik begrijp dat meer sporten willen doorgaan. Maar ik kan de regels nu niet voor nog meer sporten oprekken. We moeten het virus eronder krijgen en we hebben dit niet voor niets besloten. Maar het is met pijn in het hart."