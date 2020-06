Shorttrackster Van Ruijven op intensive care met stoornis aan auto-immuunsysteem

Shorttrackster Lara van Ruijven is tijdens een trainingskamp in de Franse Pyreneeën ernstig ziek geworden. De wereldkampioene op de 500 meter is opgenomen in een ziekenhuis in Perpignan, waar ze op de intensive care ligt. "Haar toestand lijkt nu stabiel, maar is nog altijd kritiek", aldus bondscoach Jeroen Otter.

De 27-jarige Van Ruijven, lid van de aflossingsploeg die in 2018 olympisch brons veroverde, heeft recentelijk een schouderoperatie ondergaan en zou na een snelle revalidatie voor het eerst weer het ijs op gaan in Fort Romeu, waar de nationale selectie sinds vorige week op hoogtestage is.

Ernstige complicaties

Vanwege gezondheidsklachten werd de schaatsster eind vorige week in het ziekenhuis opgenomen. De meervoudig Nederlands kampioene - ze won onder meer drie keer goud op de 500 meter en twee keer het klassement - blijkt te kampen met een stoornis aan het auto-immuunsysteem. In de loop van het weekend ontstonden daarbij ernstige complicaties.