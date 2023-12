João Félix bezorgt Barcelona zege op Atlético, waar hij onder contract staat

Zijn stiftje over doelman Jan Oblak in de 28ste minuut bleek uiteindelijk de winnende en zorgde ervoor dat Barcelona Atlético inhaalt op de ranglijst. Een kwartier voor tijd zat de wedstrijd er voor hem op. Onder luid applaus ging hij van het veld.

In aanloop naar de wedstrijd weigerde Diego Simeone, trainer van Atlético, te praten over de verhuurde aanvaller. Clubvoorzitter Enrique Cerezo deed dat wel: "Ik hoop dat hij niet juicht als hij tegen ons scoort."

Met de net weer fitte Frenkie de Jong opnieuw negentig minuten binnen de lijnen, domineerde Barcelona de wedstrijd. Dat was mede omdat Atlético in oude gewoontes terugviel. De ploeg van trainer Simeone zakte in, verzamelde gele kaarten, kon de aanvallers nauwelijks in het spel betrekken en riep zo het onheil over zichzelf af.

In de tweede helft kropen de Madrilenen meer uit hun schulp. Twee spelers van Atlético met een Barcelona-verleden lieten de Catalanen nog flink zweten.

Memphis bijna

Antione Griezmann, tussen 2019 en 2021 actief in het shirt van Barcelona, schoot van dichtbij in het zijnet. Tien minuten voor tijd was Memphis Depay er dichtbij. Zijn vrije trap werd ternauwernood uit de kruising gedoken door Barcelona-keeper Iñaki Peña.

Tijdens het slotoffensief van Atlético liet Xavi's Barcelona zien ook een staaltje klassiek Spaans spelbederf in huis te hebben. Met veel overtredingen en vertragen werd de wedstrijd op slot gedraaid, waardoor Simeone ook in zijn achttiende poging de uitwedstrijd tegen Barcelona niet kon winnen.