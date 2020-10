Rotterdams restaurant stopt met deal voor hotelgasten

Het Rotterdamse restaurant Joelia, in het Hilton Hotel, stopt met het aanbieden van hotel-diner arrangementen. Verschillende media hadden bericht over een deal, waarbij gasten in het restaurant konden komen eten nadat ze zich als hotelgast hadden laten registreren.

Sinds woensdagavond zijn cafés en restaurants gesloten, maar hotelgasten kunnen nog wel dineren in het restaurant van hun hotel.

Het AD schreef over een "truc" waarbij klanten van Joelia die niet in het Hilton verbleven, zich voor een tientje extra als hotelgast konden laten registreren en er zo toch konden komen eten. "Het is geen slimme truc", reageert chef-kok en eigenaar Mario Ridder, die zegt dat hij al jaren een combinatiepakket aanbiedt.

Moeilijke tijden

"Het is vervelend om te beleven dat het supplement dat berekend wordt voor de hotelkamer een zeer negatieve mediastroom in gang heeft gebracht. Het zijn moeilijke tijden voor iedereen en het is nooit onze bedoeling geweest om mensen voor het hoofd te stoten." Het besluit is "in goed overleg" met de gemeente genomen, zegt Ridder.

De hotelmanager snapt dat er "best wel veel meningen over zijn", maar zegt dat hij net als voorheen gasten verwelkomde en faciliteiten aanbood.

Minister Grapperhaus zei eerder vanochtend dat het niet de bedoeling is dat hotels en restaurants zo'n afspraak maken: