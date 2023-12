Brandweer trekt zich terug bij brand Bruinisse vanwege vuurwerk op zolder

De brandweer heeft zich bij een woningbrand in Bruinisse teruggetrokken omdat er vuurwerk op zolder van een van de woningen lag opgeslagen.

De brandweer was groot uitgerukt voor een brand in drie woningen. De brand werd al snel opgeschaald naar zeer groot, maar op aangeven van de politie stopte de brandweer met blussen. "In het kader van ieders veiligheid zijn de naastliggende huizen daarom ook ontruimd", meldt de veiligheidsregio.

Hoeveel vuurwerk er op de zolder is opgeslagen en hoe de politie ervan wist, kan een woordvoerder van de veiligheidsregio niet zeggen aan de NOS. "We hebben wel van de politie te horen gekregen dat bij de hoeveelheid die er ligt de kans bestaat dat er een groot gat in het dak zou verschijnen als het mis zou gaan", zegt de woordvoerder.

Bluskanon

Na het terugtrekken van de brandweerlieden werd verder geblust met een bluskanon op afstand. Uit de regio Rotterdam is een drone gekomen die dichter bij de brand kan kijken. Bij de brand zijn geen slachtoffers gevallen.

De bewoners die hun huis moesten verlaten zijn opgevangen in het dorpshuis van Bruinisse. De burgemeester van de gemeente Schouwen-Duiveland, Jack van der Hoek, heeft een bezoek gebracht aan het dorpshuis om de bewoners een hart onder de riem te steken.

Omwonenden van de brand krijgen van de gemeente een brief waarin staat dat ze voorlopig het beste kunnen binnen blijven. Volgens de woordvoerder is er wel rookontwikkeling, maar zijn er geen stoffen zoals asbest aangetroffen.