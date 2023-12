Gastheer klimaattop opnieuw onder vuur na uitspraken over afbouw fossiel

Dat hij geen voorstander is van een snelle afbouw van olie- en gasproductie was bekend, maar uitspraken in een recent interview hebben de voorzitter van de klimaattop in Dubai, Sultan Al-Jabr, opnieuw in opspraak gebracht. In het gesprek zegt hij dat er "geen scenario is waarin stoppen met olie en gas de opwarming tot 1,5 graad beperkt". Dat zou indruisen tegen de laatste wetenschappelijke inzichten van onder meer de VN. Antonio Guterres, secretaris-generaal van de VN, noemt de uitspraken "zeer zorgwekkend" en "neigend naar klimaatontkenning". Maar volgens Al-Jabr wordt hij verkeerd begrepen.

Al sinds bekend is dat Al-Jabr de top zou gaan leiden is er kritiek en angst voor belangenverstrengeling. Hij is ook hoofd van het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten, ADNOC, een bedrijf dat dagelijks miljoenen vaten ruwe olie uit de grond haalt en van plan is die productie in de toekomst zelfs nog uit te gaan breiden. "Het is alsof je graaf Dracula de baas maakt over een bloedbank", is een van de veelgehoorde typeringen. Onthullingen van de BBC over mogelijke oliedeals tijdens de voorbereidende overleggen voor de top hebben het wantrouwen nog versterkt. Al-Jabr deed de omstreden uitspraken in een Zoom-interview met onder meer Mary Robinson, oud-premier van Ierland. Zij vraagt hem naar de uitbreidingsplannen van ADNOC en hoe die te rijmen zijn met de wetenschap. Duidelijk geïrriteerd antwoordt hij dat er volgens hem geen wetenschappelijke feiten zijn die aantonen dat snel stoppen met olie en gas helpt bij het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graad. Als ze voet bij stuk houdt, zegt hij: "Een duurzame sociaal-economische ontwikkeling is niet mogelijk zonder fossiele brandstoffen, als je tenminste niet wil dat we weer in grotten moeten gaan leven."

Redacteur klimaat Judith van de Hulsbeek: "De inzet van de Europese Unie bij deze top is juist dat de afbouw van fossiele brandstoffen in de slottekst wordt opgenomen, met zo min mogelijk mitsen en maren. Dit laatste relletje rondom Al-Jabr zal de onderhandelingen daarover geen goed doen. Al-Jabr wekt met zijn uitspraken vooral irritatie op. Hij heeft geen consistent verhaal. Het ene moment komt hij met prachtige groene beloftes en daarna heeft hij het over het alleen afbouwen van kolen, en laat hij olie en gas weer helemaal buiten beschouwing. Daardoor weten de onderhandelaars eigenlijk niet wat ze van hem kunnen verwachten. Dat zal op z'n minst de gesprekken gaan vertragen."

Verderop in het interview zegt hij overigens wel dat het stoppen met fossiel uiteindelijk onvermijdelijk is en dat ook hij wil dat de opwarming onder de 1,5 graad blijft. "Daar richt ik mij op", aldus Al-Jabr. In een eerste reactie op het artikel in de Britse krant The Guardian laat de woordvoerder van de klimaattop-organisatie weten dat Al-Jabr niet ingaat op pogingen hem zwart te maken. Hij is geen klimaatontkenner en doelde er alleen maar op dat er ook in de scenario's van het klimaatpanel IPCC een rol voor fossiele bedrijven is weggelegd, zij het een kleine. Al-Jabr is ook groot pleitbezorger van CO2-opslag, waarbij de industrie wel CO2 kan blijven uitstoten, zolang die maar wordt afgevangen en onder de grond wordt gestopt.