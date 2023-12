Sneeuwgebied trekt land over, dun laagje in zuiden

Vanuit het zuiden trekt een sneeuwgebied het land over. Onder meer in delen van Limburg en Noord-Brabant blijft een dun laagje liggen. Weeronline verwacht dat er plaatselijk zo'n 5 centimeter kan vallen.

Later vanavond trekt het gebied naar het noordoosten. Komende nacht gaat het vooral in het noorden nog sneeuwen. "In het noorden en noordoosten gaat de sneeuwval nog door tot in de nacht en is de kans groot om morgen wakker te worden in een witte wereld", aldus Weeronline.