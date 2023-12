Ongeslagen Leverkusen blijft steken op gelijkspel tegen sober Dortmund

De ploeg van trainer Xabi Alonso won dit seizoen in alle competities alleen niet van Bayern (2-2), tevens de enige ploeg die tot dit weekend op voorsprong had gestaan tegen Leverkusen. Dortmund voegde zich daar zondagmiddag al snel bij, toen Julian Ryerson 0-1 maakte.

Daarmee is de voorsprong van Leverkusen nog slechts drie punten op Bayern München, dat dit weekend door hevige sneeuwval niet in actie kwam.

Koploper Bayer Leverkusen heeft pas voor de tweede keer dit seizoen punten laten liggen in de Bundesliga. In de eigen BayArena kwam het niet verder dan 1-1 tegen Borussia Dortmund.

Met voorzetten stichtte Oranje-international Frimpong vanaf de rechterflank veel gevaar voor Leverkusen. Florian Wirtz promoveerde er eentje tot doelpunt, maar die werd door de VAR teruggedraaid omdat er eerder in de aanval buitenspel was geconstateerd. Vanaf links probeerde Grimaldo het met zijn afstandsschoten. Zijn handelsmerk, maar in dit duel zonder succes.

Schick redt punt

Dortmund groef zich steeds verder in op de eigen helft, Leverkusen drong aan maar miste kans op kans. Bij de twintigste doelpoging was het raak. Invaller Patrik Schick maakte het verschil. Nog geen minuut in het veld was hij aangever bij de gelijkmaker van Victor Boniface.

Leverkusen jaagde in de resterende elf minuten, plus blessuretijd, op een winnende treffer, maar mocht uiteindelijk niet ontevreden zijn met een punt. Diep in blessuretijd, toen de frustraties bij Leverkusen hoog opliepen, kopte Dortmund-spits Niclas Füllkrug namelijk een reuzekans over het doel.