Houthi-rebellen beschieten commerciële schepen in Rode Zee 'om relatie met Israël'

In de Rode Zee bij Jemen zijn drie commerciële schepen onder vuur genomen door Houthi-rebellen, zegt het Amerikaanse leger. De rebellen zelf claimden eerder op de avond twee schepen te hebben aangevallen die volgens hen een relatie met Israël hebben.

Het Amerikaanse leger zegt dat zijn marineschip de USS Carney drie drones uit de lucht heeft geschoten die gelanceerd waren door de Houthi-rebellen. Het schip van de Amerikaanse marine schoot al vaker raketten uit de lucht die vanuit Jemen werden afgevuurd.

Er waren onbevestigde berichten dat de USS Carney zelf ook doelwit was, maar in de verklaring van het leger wordt daar niets over gezegd.

Doelwit

Twee van de aangevallen schepen zouden de Unity Explorer en de Number Nine zijn. Die varen onder respectievelijk Bahamaanse en Panamese vlag, maar worden door de Houthi's gezien als Israëlische schepen, mogelijk omdat er sprake is van Israëlische (mede-)eigenaren.

Volgens de woordvoerder van het Israëlische leger hebben de schepen "geen enkele connectie met de staat Israël". Volgens hem raakte een van de schepen "aanzienlijk beschadigd" en is er een gevaar dat het zal zinken. Het andere schip is volgens hem licht beschadigd. Hoe het derde schip eraan toe is, is onduidelijk.

Houthi's hebben zich solidair verklaard met de Palestijnen in Gaza en zeiden al eerder Israëlische schepen als doelwit te beschouwen. Twee weken geleden werd het vrachtschip Galaxy Leader op de Rode Zee gekaapt en ook andere schepen werden aangevallen.

De sjiitische Houthi-rebellen worden gesteund door Iran, dat onder meer wapens aan hen levert.