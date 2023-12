Griend aangespoeld op strand Vlieland

Op het strand op Vlieland is een dode griend aangespoeld. Dat meldt SOS Dolfijn, een stichting die zich inzet voor walvisachtigen.

Het dier is van het strand gehaald en gaat voor onderzoek naar de Universiteit Utrecht, meldt Omrop Fryslân. Het is niet duidelijk of de griend levend op Vlieland is aangespoeld. Verdere details over lengte of leeftijd zijn ook niet bekend. Volgens Omroep Zilt werd het dier gevonden tijdens een rondrit van de Vliehors Expres.

SOS Dolfijn spreekt van een bijzondere vondst. De laatste keer dat er een griend aanspoelde in Nederland was in 2018. Toen strandde er een bij Egmond aan Zee.

Strandingen

Grienden zijn dolfijnachtigen die tussen de drie en negen meter lang worden. Ze leven in grote groepen en komen voornamelijk voor in de noordelijke Atlantische Oceaan en in de oceanen op het Zuidelijk Halfrond. Grienden worden niet vaak in de buurt van Nederland gezien. Normaliter leven ze onder meer in de buurt van Schotland en IJsland.

Het komt wel vaker voor dat grienden aanspoelen, soms zelfs met grote aantallen. Zo spoelden in juli in Australië zo'n honderd grienden aan op het strand, de helft van de dieren overleefde dit niet. Vorig jaar spoelden er 230 aan op de kust van Tasmanië en in 2018 gebeurde dat met 150 grienden bij Hamelin Bay, aan de westkust van Australië.