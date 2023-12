City en Spurs delen punten in spectaculaire topper, late zege Liverpool op Fulham

Daardoor loopt koploper Arsenal, dat zaterdag won van Wolverhampton Wanderers, twee punten uit op de ploeg van trainer Pep Guardiola. Liverpool won vandaag van Fulham (4-3) en neemt de tweede plek over van City.

Manchester City en Tottenham Hotspur hebben in een spectaculaire Premier League-topper met 3-3 gelijkgespeeld. In het Etihad Stadium in Manchester maakte Dejan Kulusevski in de laatste minuut de gelijkmaker voor de Spurs.

Daarna kwam City steeds beter in de wedstrijd. Een mooie combinatie tussen Jérémy Doku en Julián Álvarez eindigde voor de voeten van Phil Foden, die rustig afwerkte.

Maar daar konden de elf van de Grieks-Australische coach Ange Postecoglou maar een minuut of drie van genieten. De net uitgejuichte Son werkte de bal onfortuinlijk in zijn eigen goal uit een vrije trap.

Tottenham kwam er na de pauze maar mondjesmaat aan te pas, maar twintig minuten voor tijd maakte Giovanni Lo Celso toch gelijk. De Argentijn kreeg veel ruimte, dribbelde in en schoot de bal strak de verre hoek in.

City mocht Spurs-middenvelder Yves Bissouma vervolgens dankbaar zijn, want de Malinees verspeelde kort voor tijd de bal op een gevaarlijke plek. Erling Haaland kon daardoor de assist leveren op Jack Grealish, die de 3-2 maakte. Nóg een goal van de bezoekers leek er niet in te zitten, maar Kulusevski klopte invaller Nathan Aké in de lucht en kopte knap raak.

In de absolute slotfase had City de pech dat scheidsrechter Robert Jones verzuimde om voordeel te geven toen Grealish na een Spurs-overtreding alleen op het vijandelijke doel afging. Zo bleef het in Manchester bij 3-3.

Late ontsnapping Liverpool

Het ging met veel moeite, maar dat maakte de ontlading op Anfield Road des te groter. Liverpool boog in de slotfase een 2-3 achterstand tegen Fulham om in een 4-3 overwinning.

Lang leek het erop dat Liverpool, met Ryan Gravenberch en Virgil van Dijk in de basis en Cody Gakpo als invaller, punten zou laten liggen tegen Fulham.

Door onder meer een doelpunt van Keny Tete kwamen de Londenaren tot twee keer toe op gelijke hoogte en pakten ze na rust geheel tegen de verhoudingen in de leiding.