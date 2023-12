Ajax voorkomt uitdueltrauma met kleine zege op NEC: 'Tekent ons seizoen'

De afgelopen zes uitwedstrijden van Ajax in de eredivisie werden niet gewonnen door de Amsterdamse club, maar zondag bij NEC werd een klein uitwedstrijdentrauma voorkomen. In Nijmegen werd het 1-2. Ajax trok naar de Waalstad in de wetenschap dat het pas één uitwedstrijd won dit jaar. Dat was niet eens in de competitie, maar tegen Loedogorets in de voorronde van de Europa League. Maar met de eerste uitzege in de competitie werd wel een plek in het linkerrijtje verzekerd. 'Eerste uitoverwinning? Dat tekent ons seizoen' "Dat dit de eerste uitoverwinning van het seizoen is, dat zegt zeker wat. Dat tekent ons seizoen wel. Als je als team goed bent en goed aan de bal bent, dan kun je ook de uitwedstrijden winnen. Dat was vandaag dus het geval", vertelt aanvaller Steven Berghuis. Bekijk hier de reacties van Ajacieden Steven Berghuis en John van 't Schip en NEC-trainer Rogier Meijer:

De uitwinst in Nijmegen is een meevaller voor trainer John van 't Schip, die al liet weten zich te willen richten op plek vijf. Maar dan zijn punten in uitwedstrijden ook meer dan gewenst. Tegen NEC begon Ajax, met zeven Mislintat-aankopen op de bank, goed aan het duel. Binnen tien minuten kreeg Brian Brobbey zijn eerste kans. Een hoekschop werd door Jorrel Hato doorgekopt op zijn hoofd, maar Brobbey kopte vervolgens naast. Zo was de spits gevaarlijk, maar onfortuinlijk.

Foto: e0af728f-0a00-3ac5-b07e-f580dba1b26e - NOS

Ook de buitenspelers, Steven Bergwijn en Berghuis, waren zeer bedrijvig en met vlagen een plaag voor de NEC-verdediging. De ploeg van trainer Rogier Meijer werd veel teruggedrongen en keeper Jasper Cillessen kon NEC tegen zijn oude club op de been houden. Eerst verwerkte de voormalig Oranje-doelman een goede kopbal van Brobbey tot een corner en uit die hoekschop wist Berghuis met een hoogstandje zichzelf ook vrij te spelen voor een schot. Ook die inzet was voor Cillessen. Brobbey belangrijk, doelpunt Hlynsson Na rust was de tot dan toe onzichtbare Kenneth Taylor voor het eerst gevaarlijk. De middenvelder besloot snoeihard uit te halen en via de hand van de NEC-doelman en de lat ging de bal er wederom niet in. Het was wachten tot er een bal wel binnen de palen viel. Dat lukte na bijna een uur spelen. Brobbey was sterk in het duel met Bram Nuytinck, wist Cillessen te omspelen en de bal ook nog eens af te leggen op de geheel vrijstaande Kristian Hlynsson. De jonge IJslander stond al klaar op de doellijn en kon het net niet meer missen.

Foto: 60758690-d90d-33d9-95b2-4d827f1c844f - ProShots