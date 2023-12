Twente kraakt code Adelaarshorst en beëindigt ongeslagen reeks Eagles

FC Twente heeft in de eredivisie op bezoek bij Go Ahead Eagles met 1-3 gewonnen. De Tukkers leken zich in de tweede helft af te laten bluffen, maar rechtten net op tijd de rug. Daarmee kwam er een einde aan een geweldige thuisreeks van Go Ahead. De Deventenaren waren in de Adelaarshorst liefst dertien wedstrijden op rij ongeslagen. Door de zege stijgt Twente naar de derde plek in de eredivisie. Nummer vier AZ heeft twee wedstrijden minder gespeeld dan de Tukkers. Go Ahead Eagles blijft vijfde, maar ziet Sparta tot op één punt naderen.

Twente begon buitengewoon voortvarend in Deventer. Na 33 seconden lag de bal er al in, toen Manfred Ugalde een goede voorzet van Sem Steijn binnenkopte. Go Ahead Eagles liep zich daarna voortdurend stuk op de hechte defensie van Twente. Na een snelle uitbraak maakte Steijn de 2-0, zijn achtste van het seizoen. Na rust liet Go Ahead zijn vertrouwde, strijdlustige gezicht zien. Twente liet zich juist steeds vaker aftroeven en werd met de minuut verder naar achteren gedrukt. Llansana breek de ban Een doelpunt hing in de lucht en kwam er na dik een uur spelen. Enric Llansana plukte de bal van grote afstand uit de lucht en stuurde die knap de hoek in. Doelman Lars Unnerstall was kansloos. Bekijk hieronder de reacties van trainers Joseph Oosting (FC Twente) en René Hake (Go Ahead Eagles):