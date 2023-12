Vanavond op tv: Miljoenen Sudanezen vluchten voor geweld • Zorgen over 'autonomen'

Geweld Sudan is dreiging voor hele regio

Bijna alle grote steden in de westelijke Sudaneze regio Darfur zijn in handen gekomen van de gewapende milities RSF. Het Sudanese leger is sinds april in een bloedige strijd verwikkeld met de RSF. Miljoenen mensen sloegen op de vlucht voor het geweld.

Niet alleen de stabiliteit van Sudan staat op het spel, maar die van de hele regio. We spreken correspondent Elles van Gelder.