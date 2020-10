Correa houdt Astros in de race, Braves één zege verwijderd van World Series

Houston Astros heeft in de strijd om een ticket voor de World Series een zesde wedstrijd tegen Tampa Bay Rays afgedwongen. In het vijfde duel joeg Carlos Correa de bal in de slotinning de tribunes in: 4-3.

Het was pas Correa's derde honkslag in achttien slagbeurten, maar twee daarvan waren wel homeruns. Houston verloor de eerste drie duels met Tampa Bay, maar won nu voor de tweede keer op rij.