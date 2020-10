Kabinet deelt zorgen Arib over intimidatie en bedreiging van politici

Ministers delen de zorgen van Kamervoorzitter Arib over intimidaties tegen politici. Arib uitte zich de afgelopen dagen kritisch over de vele demonstraties rond het Binnenhof, waarbij betogers het volgens haar niet alleen houden bij vreedzame protesten. In een brief aan burgemeester Van Zanen van Den Haag schreef ze dat politici worden belaagd en dat er onveilige situaties ontstaan. Ze vroeg de burgemeester of demonstraties naar andere plekken in de stad kunnen worden verplaatst.

Minister Ollongren staat achter het signaal van Arib dat de volksvertegenwoordiging zijn werk moet kunnen doen zonder zich bedreigd en geïntimideerd te voelen. Ze vindt wel dat demonstranten ook rond het Binnenhof terecht moeten kunnen: "Dit is het hart van onze democratie en daar moet altijd plaats zijn voor tegengeluid, maar wel binnen de grenzen."

Ander soort landen

Haar collega Grapperhaus voegt eraan toe dat demonstranten die politici intimideren "bij een heel ander soort landen horen". "We hebben vrijheid van meningsuiting, u mag overal en altijd uw mening uiten. We hebben een goed systeem van demonstraties. Maar als je volksvertegenwoordigers of journalisten lastigvalt of probeert te beperken, ben je jezelf in de voet aan het schieten, want dan ga je naar een verkeerde samenleving", zegt de minister van Justitie.