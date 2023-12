Vroege druk en hoog tempo: Feyenoord-PSV belooft 'intense wedstrijd' te worden

De negentig minuten die zondag iets na het middaguur worden gevoetbald in De Kuip, zullen het beste zijn dat het eredivisievoetbal te bieden heeft. Althans, dat zijn de verwachtingen voor de topper tussen Feyenoord en PSV. "Laten we even een statement maken: er moet reclame worden gemaakt voor de armzalige eredivisie", zei analist Hugo Borst bij de NOS in de uitzending van Eredivisie op vrijdag. "Je hebt een top-vier en daaronder is het bagger." "Ik wil voetbal van de bovenste plank. Extreem veel doelpunten hoeven er niet te vallen. Maar wel: voetbal van niveau, trainers die met trucjes komen waar de andere trainer niet aan had gedacht. Tactische foefjes. We willen een absolute topwedstrijd waarmee we niet voor lul staan in Europa."

Schaamte hoeven Feyenoord en PSV in Europa niet te voelen. Dat bewezen ze dit najaar in de groepsfase van de Champions League. Zowel de Rotterdammers als de Eindhovenaren kunnen swingen, energiek, ook tegen sterke tegenstanders. Zondag moet het tot een kosmische clash leiden in Rotterdam-Zuid: Slot-voetbal versus Bosz-voetbal. "Beide ploegen spelen met heel veel intensiteit", blikte PSV-trainer Peter Bosz vrijdag al vooruit. "Dat is de manier waarop Feyenoord vorig jaar kampioen is geworden. Dat is zoals wij vanaf dag één in de eredivisie en de Champions League spelen. Met veel intensiteit. In die zin lijkt het heel erg op elkaar."

Intensiteit is het toverwoord. "Je ziet het nu heel erg bij PSV en Feyenoord, omdat ze hoog druk zetten. Dan kun je ook intensiteit leveren", zegt NOS-voetbalverslaggever Jeroen Stekelenburg bij Eredivisie op vrijdag. "Als je niet achteruit loopt maar vooruit, kun je veel meer energie stoppen in de wedstrijd. En dat doen ze allebei. Daarom verheug ik mij op de wedstrijd, het gaat er vol op natuurlijk."

Als De Kuip een onneembare veste wordt, heeft Feyenoord die twaalfde man Hugo Borst

Tegenstanders onder druk zetten en snel de bal willen veroveren, Feyenoord-fans herkennen de speelstijl inmiddels wel, na ruim twee seizoenen Arne Slot. Maar in Brabant is de specifieke speelwijze van Bosz pas enkele maanden oud. Toch is het Bosz-evangelie al volledig omarmd op de Herdgang. PSV staat met 39 punten uit 13 duels ongeslagen bovenaan: 48 doelpunten voor, 5 tegen. Feyenoord staat tweede met 32 punten: 40 doelpunten voor, 11 tegen. Het energieke spel levert de Eindhovenaren dit seizoen meer op dan de Rotterdammers. Duik in de cijfers van databedrijf Opta en een wezenlijk verschil tussen beide clubs doemt op. PSV gunt tegenstanders weinig balbezit PSV wacht dit eredivisieseizoen minder lang dan Feyenoord om over te gaan tot een defensieve actie bij balbezit van de tegenstander. De ploeg van Bosz gunt tegenstanders per wedstrijd gemiddeld steeds maar 9.3 passes, het laagste van de eredivisie. Bij Feyenoord is dat cijfer 11.5, vergelijkbaar met PSV vorig seizoen. De Eindhovenaren veroveren de bal sneller dan de Rotterdammers.

Veelzeggender is misschien hoe vaak PSV de tegenstander dit seizoen minstens tien keer de bal heeft laten rondpassen zonder onderbreking. PSV stond het dit seizoen slechts 33 keer toe, het minste van alle ploegen in de eredivisie. Op plek twee volgt Feyenoord. De ploeg van Slot liet het 62 keer gebeuren. PSV gunt de tegenstander minder tijd om op te bouwen dan Feyenoord. Bovendien verovert PSV dit seizoen ballen vaker diep op de helft van de tegenstander dan een jaar geleden. Vorig seizoen telde PSV per duel gemiddeld 9,6 van dergelijke 'high turnovers'. Dit seizoen 12,3.

Volgens de cijfers zal Feyenoord het moeilijk krijgen vanmiddag in eigen huis. Maar soms is voetbal geen wetenschap, eerder emotie. "Het legioen zal zich van de meest - en dat zeg ik niet in de zin van 'geweld' - agressieve kant moeten laten zien. Het moet een hel zijn daar. Wel binnen de perken: geen bekertjes, niks gooien. Maar als De Kuip een onneembare veste wordt, heeft Feyenoord die twaalfde man", zegt Borst. Aan tafel bij Studio Voetbal blikten de analisten afgelopen zondag ook alvast vooruit op de topper tussen Feyenoord en PSV:

