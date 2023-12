Verdachte opgepakt voor moorden op daklozen in LA

De politie van Los Angeles heeft een verdachte opgepakt voor een reeks moorden op daklozen. De 33-jarige man was woensdag opgepakt voor een andere moord.

De moordtocht begon afgelopen zondag, toen een 37-jarige man 's nachts werd doodgeschoten in een steegje. Een dag later werd een 62-jarige dakloze vermoord terwijl hij een winkelwagentje met zijn bezittingen voortduwde in het centrum van de stad. Woensdag kwam daar nog een 52-jarig slachtoffer bij.

Alle drie de slachtoffers werden diep in de nacht of in de vroege ochtend in hun eentje overvallen terwijl ze bezig waren een slaapplek te zoeken. De politie riep daklozen daarom op voor hun eigen veiligheid niet alleen te slapen. Speciaal daarvoor ging er extra noodopvang open.

In Los Angeles wonen naar schatting 75.000 daklozen op een bevolking van 10 miljoen. De stad huisvest daarmee ongeveer een van elke vijf Amerikaanse daklozen.

Moordwapen gevonden

Een ander incident afgelopen dinsdag leidde de politie uiteindelijk naar de verdachte. De auto van de man werd gezien in de omgeving van de moord op een 42-jarige man in San Dimas, tientallen kilometers verderop in het noordwesten van de metropool. Hier zou het zijn gegaan om een roofmoord.

Nadat er videobeelden van de auto van de verdachte waren gevonden, kon de man in Beverly Hills worden aangehouden. Een vuurwapen dat bij hem in het voertuig werd gevonden bleek te zijn gebruikt bij de andere moorden.

Het is nog niet bekend wat het motief was voor de moorden. De slachtoffers en de verdachte kenden elkaar niet volgens de politie. Agenten onderzoeken nog of de dader meer slachtoffers heeft gemaakt en roept getuigen op zich te melden.