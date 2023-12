Doden bij explosie tijdens katholieke mis op universiteit Filipijnen

Bij een explosie op een universiteit in het zuiden van de Filipijnen zijn zeker drie mensen om het leven gekomen. Ook raakten negen mensen gewond, meldt een regionale politiechef. Op het moment van de ontploffing was er een katholieke mis bezig in een gebouw van de universiteit.

De lokale autoriteiten spreken van een bomaanslag, maar wie erachter zou zitten, is nog niet duidelijk. De politie zegt te onderzoeken of pro-IS-militanten er verantwoordelijk voor zijn. Zij zouden mogelijk een vergeldingsactie hebben uitgevoerd, vermoedt de politie, omdat het Filipijnse leger gisteren elf islamitische militanten heeft omgebracht.

De explosie van vandaag vond plaats in Marawi, op het eiland Mindanao. De overwegend islamitische stad werd in 2017 vijf maanden lang belegerd door IS-strijders. Daarbij kwamen meer dan 1100 mensen om het leven.

De Mindanao State University schrijft in een verklaring diep bedroefd en verafschuwd te zijn door de explosie. "We veroordelen deze zinloze en gruwelijke daad ten strengste." De universiteit zegt de lessen tot nader order te schrappen en extra beveiligers in te huren om studenten op de campus te beschermen.