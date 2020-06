Juventus-doelman Buffon (42) stelt afscheid nog een jaar uit

Gianluigi Buffon is nog niet van plan een punt achter z'n carrière te zetten. De 42-jarige doelman heeft zijn contract bij Juventus met een jaar verlengd.

Buffon tekende zijn eerste overeenkomst in Turijn in 2001. In 2018 verliet hij Juventus voor een avontuur bij Paris Saint-Germain, om na één seizoen alweer terug te keren. Hij kwam dit seizoen in dertien wedstrijden in actie.

Chiellini blijft, Muratore gaat

Juventus verlengde ook het contract van Giorgio Chiellini met een jaar. De 35-jarige Chiellini, die in 2005 bij de 'Oude Dame' neerstreek, is op de weg terug van een kruisbandblessure die hij aan het begin van het seizoen opliep. Hij is een concurrent van Matthijs de Ligt in het centrum van de verdediging.

Middenvelder Simone Muratore verruilt Juventus voor Atalanta Bergamo. Met zijn overgang is een transfersom gemoeid van ongeveer zeven miljoen euro.