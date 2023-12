AC Milan komt pas laat op gang, maar pakt de volle buit tegen Frosinone

Na Juventus, dat vrijdag door een zege op Monza al de koppositie greep, kwam zaterdag van de topclubs alleen AC Milan in actie. De nummer drie van Serie A had het aanvankelijk niet makkelijk met het gepromoveerde Frosinone maar won uiteindelijk wel met 3-1.

De ban werd pas aan het eind van de eerste helft gebroken. Luka Jovic, in 2019 nog 60 miljoen euro waard, maar afgelopen zomer voor acht miljoen overgenomen van Fiorentina, nam een afvallende bal ineens op zijn slof en maakte zijn eerste doelpunt voor zijn nieuwe werkgever.

Even daarvoor was de thuisclub, die via Yunus Musah nog de paal had getroffen, nog goed weggekomen toen verdediger Fikayo Tomori de bal verspeelde en Marvin Cuni op Mike Maignan afstormde. De Franse doelman liet zich echter niet foppen door het stiftje van de Albaniër.

Assist doelman Maignan

Maignan was vijf minuten na rust de aangever voor de 2-0. Zijn verre uittrap werd knap meegenomen door de Amerikaan Christian Pulisic, die zijn tweehonderdste competitiewedstrijd op Europese bodem opsierde met een mooie treffer.

Nadat Tomori zich op aangeven van Jovic ook nog in positieve zin had weten te onderscheiden door zijn ploeg van dichtbij op 3-0 te brengen, redde Marco Brescianini de eer voor de gasten met een vrije trap die als voorzet bedoeld was, maar door niemand beroerd werd, tot verrassing ook van doelman Maignan.