Dode en twee gewonden bij aanval met mes en hamer nabij Eiffeltoren in Parijs

In het centrum van Parijs zijn gisteravond laat een dode gevallen en twee mensen gewond geraakt bij een aanval met een mes en een hamer. Volgens minister Darmanin van Binnenlandse Zaken werd de aanvaller kort na zijn daden "moedig" overmeesterd door agenten.

De aanvallen vonden rond 21.00 uur plaats nabij de Eiffeltoren, rond de Quai de Grenelle. Het dodelijke slachtoffer had de Duitse nationaliteit en was van achteren neergestoken op de Bir Hakeim-brug. Iets verderop viel de dader nog twee anderen aan met een hamer. Daarna werd hij met een stroomstootwapen uitgeschakeld door agenten.

Radicale islamist

De dader is een man van 26 met de Franse nationaliteit en staat te boek als een radicale islamist. Minister Darmanin zegt dat de man op een surveillancelijst staat van de veiligheidsdiensten en psychiatrische stoornissen heeft. Hij werd in 2016 al veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar voor het voorbereiden van een terreuraanslag.

Bij zijn arrestatie gisteren riep hij "Allahoe akbar" (God is groot), zegt de minister. Ook heeft hij volgens Darmanin tegen agenten gezegd dat hij ontdaan is, "omdat er zo veel moslims sterven in Afghanistan en in Palestina".

Premier Borne heeft haar medeleven uitgesproken aan de slachtoffers en hun geliefden. Ze zegt dat Frankrijk nooit zal toegeven aan terrorisme.