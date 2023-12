Kitolano en Olij bezorgen Sparta nipte zege bij Heracles

Dichter bij een doelpunt in de saaie eerste helft was Heraclied Bryan Limbombe. Sparta-doelman Olij bracht echter knap redding.

Met een 5-0 overwinning bij Almere City op zak begon Heracles vol vertrouwen aan het duel met Sparta. Na zijn hattrick van vorige week was Mohamed Sankoh tegen Sparta dicht bij een vroege goal. Het schot ging via een Sparta-been net naast.

Nog knapper was een redding van Olij in de tweede helft. Na een voorzet van Anas Ouahim leek Limbombe bij de tweede paal te scoren, maar de Sparta-keeper wierp zich ervoor. Een wereldredding.

Kitolano slaat toe

De reddingen van Olij kregen des te meer waarde toen Sparta aan de andere kant wel scoorde. Na balverlies van Sven Sonnenberg zette Djevencio van der Kust voor en plaatste Joshua Kitolano de bal precies in de hoek.

Ondanks meerdere wissels was Heracles niet bij machte deze klap te boven te komen. Het was mager wat de thuisploeg liet zien. In navolging van collega Olij onderscheidde Heracles-keeper Michael Brouwer zich wel met in blessuretijd een redding op een inzet van Django Warmerdam.

